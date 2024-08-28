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США отреагировали на решение КНДР расширить разработку и производство беспилотников

Пентагон: США серьезно воспринимают заявление КНДР о развитии технологий БПЛА

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Shutterstock

США серьезно воспринимают заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что в Северной Корее необходимо интенсифицировать разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения <...> и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим», — сказал он.

Представитель министерства обороны Соединенных Штатов уверен, что «союзники в Южной Корее тоже следят за этим».

24 августа Ким Чен Ын присутствовал при испытании БПЛА, проведенном НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР. Лидер Северной Кореи дал поручение нарастить разработку и производство различных беспилотников. По его словам, речь идет о разработке стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных дронов, а также различных беспилотников-камикадзе для тактических пехотных подразделений и спецназа.

Ранее в Южной Корее предупредили, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США.

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