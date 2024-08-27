Президент Финляндии не готов поставлять Киеву дальнобойное оружие из-за соседства с РФ

Президент Финляндии Александер Стубб на текущий момент исключил возможность поставок дальнобойного оружия на Украину, подчеркивая, что Финляндия является западным соседом России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Yle.

«В настоящее время в этом нет необходимости. Важно помнить, что Финляндия находится на передовой. Протяженность границы НАТО с Россией в 1 340 километров означает, что у нас есть своя роль в этой оборонительной войне. Одной из наших задач является предотвращение возможности атак на нашу территорию с российской стороны. Мы можем поддерживать Украину различными способами», — отметил глава государства.

При этом Финляндия не возражает против ударов оружием Запада по России.

26 августа стало известно, что Россия направила запрос на проведение заседания Совета безопасности всемирной организации по поставкам западных вооружений украинской стороне. По словам постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, в ходе заседания будут затронуты «другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса».

Ранее в Финляндии из-за Украины в пять раз увеличилось производство боеприпасов.