Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Dialogue Works заявил, что от отчаяния киевское руководство может приказать военным ВСУ сражаться в ДНР до конца, пытаясь создать оборонительный рубеж на Днепре.

«Есть мнение, что Украина отдаст приказ оставшимся в Донбассе силам сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию, пока Киев будет пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепра», — сказал он.

Эксперт предположил, что тех солдат ВСУ, которые находятся к востоку от реки, Киев оставит на произвол судьбы. Риттер уверен, что Украина лишилась вариантов действий после отправки стратегических резервов в Курскую область.

Бывший разведчик отметил, что Россия не стала перенаправлять значительные военные силы в Курскую область и продолжает действовать на Донецком направлении.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении украинской армии на Покровском направлении в ДНР.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Сырский признал провал одной из задач атаки на Курскую область.