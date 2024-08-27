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Посол РФ усомнился в способности Украины самой произвести баллистическую ракету

Посол Мирошник: Украина не может сама произвести баллистическую ракету

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Без помощи стран Запада Украина не в состоянии произвести собственную баллистическую ракету. Такое мнение в эфире Первого канала высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Мирошник напомнил, что советское ракетное конструкторское бюро «Южное» осталось на территории Украины (в Днепропетровске. — Прим. ред.), однако оно «никогда не обладало полным циклом создания такой ракеты, потому что системы управления все равно поставлялись извне».

«Вряд ли они могут это самостоятельно сделать», — резюмировал Мирошник.

Обсуждение последовало после того, как 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев провел первые испытания собственной баллистической ракеты. Он назвал их «позитивными» и заявил, что не может раскрыть больше деталей.

В настоящее время Украина время от времени проводит запуски американской баллистической ракеты ATACMS. Например, 16 августа российские силы ПВО отразили удар ракет ATACMS по Крымскому мосту.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.

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