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В США оценили негативные последствия атаки на Курск для ВСУ

Макговерн: ВСУ дали России карт-бланш, пожертвовав лучшими войсками под Курском

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Reuters

Россия обрела полную свободу маневров в Донбассе после того, как Киев отправил свои лучшие силы в Курскую область. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Украинские войска покинули фронт в Донбассе, который сейчас стал более уязвимым, что предоставляет России возможность для активного продвижения», — отметил он.

Аналитик охарактеризовал как абсурдную идею о том, что Вооруженные силы Украины способны удерживать значительные области российской земли и при этом избежать уничтожения. По его мнению, «очевидно, что в данном шаге отсутствовал какой-либо военный смысл. Украинская сторона задействовала свои элитные, хорошо подготовленные и оснащенные подразделения, и он предполагает, что в скором времени они будут разбиты».

Сегодня экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области.

В Госдуме обвинили Британию в участии в нападении на Курскую область.

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Операция на Украине
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