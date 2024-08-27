В Латвии планируют ввести обязательную военную службу для женщин

К 2028 году в Латвии может быть введена обязательная военная служба не только для мужчин, но и для женщин. Об этом со ссылкой на министра обороны этой страны Андриса Спрудса пишет Politico.

Министр назвал эти планы «продвижением к всеобъемлющей национальной обороне» и заявил, что поддерживает призыв женщин в армию с 2028 года.

Обязательная воинская служба существовала в Латвии до 2006 года, после чего была отменена и вновь возрождена в 2023 году. Как указывает Politico, граничащая с Россией страна с населением менее двух миллионов человек выбирает призывников случайным образом и к 2028 году планирует иметь в строю 4000 солдат.

Для успокоения общественности Спрудс заявил, что к 2028 году «предстоит выполнить домашнее задание: организовать общественные дебаты, улучшение инфраструктуры службы и предоставление материальных средств, адаптированных специально для женщин».

4 июля стало известно, что латвийская армия начала писать слово «Россия» в своих материалах с маленькой буквы. Пресс-секретарь вооруженных сил страны Сандру Брале назвал это «сознательным актом солидарности с украинскими коллегами».

Ранее в США объяснили планы стран Европы ввести обязательный военный призыв.