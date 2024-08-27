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Появились кадры уничтожения пытавшейся скрыться машины ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области

Министерство обороны России распространило видео, на котором показан процесс уничтожения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшейся скрыться в одной из построек в Курской области.

По данным оборонного ведомства, машина была обнаружена разведывательным подразделением группировки войск «Север». Технику уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», отметили в министерстве.

«Средства объективного контроля зафиксировали возгорание и уничтожение боевой бронированной машины противника», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны распространило видеоролик, на котором показано уничтожение бронированной машины и грузового автомобиля ВСУ с использованием «Ланцета» в Курской области. Технику обнаружили средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».

Накануне появились кадры поражения «Ланцетом» бронетранспортера Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Машина была обнаружена в районе лесопосадки.

Ранее Сырский признал провал одной из задач атаки на Курскую область.

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