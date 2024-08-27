Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) присутствует на всех атомных электростанциях Украины и не видит утечек материалов для изготовления «грязной бомбы». Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«МАГАТЭ не видит утечек материалов для изготовления «грязной бомбы», — сказал он.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что отходы опасных химических производств и ядерного топлива, которые ввозятся на территорию Украины, могут быть применены для изготовления так называемой «грязной бомбы» и химических провокаций «под чужим флагом».

17 августа военкор Марат Хайруллин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв «грязной ядерной бомбы» в Курской области. Хайруллин не исключил вероятности удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС.

Ранее российский дипломат заявил, что Запад готов покрывать любые провокации Киева с «грязной бомбой».