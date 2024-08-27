Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск беспилотников более чем в 5 раз

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах нарастить выпуск беспилотников в России более чем в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости.

На стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы премьер заявил, что России важно продолжить активное создание собственной технологической и производственной базы.

В мае президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников – в 4 раза, а бронетанкового вооружения – в 3,5 раза. Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов.

В начале июня сообщалось, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками. Их можно использовать в охране лесов и мониторинге чрезвычайных ситуаций, в сельском хозяйстве и научных исследованиях.

Ранее стало известно, что Северной Корее расширят производство БПЛА.