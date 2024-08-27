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В России сообщили об ускорении наступления на Покровском направлении

Эксперт Онуфриенко сообщил об ускорении наступления РФ на Покровском направлении

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Наступление российских войск на Покровском направлении ускорилось. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко, его слова передает газета «Взгляд».

По его словам, это произошло после того, как командование украинской армии перебросило часть войск к Курской области. Онуфриенко отметил, что в данный момент бои проходят в населенном пункте Николаевка, которое располагается около Димитрова (украинское название — Мирноград).

«Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Курахово, Покровском и Украинском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом Вооруженных сил Украины», — сказал эксперт.

Онуфриенко подчеркнул, что бои в Гродовке находятся на заключительной стадии. По его данным, российские военнослужащие вышли к окраинам села Мемрик, которое находится западнее Карловки. По мнению военного эксперта, положение ВСУ является плохим, поскольку до Покровска остаются десятки километров.

До этого сообщалось, что группировка ВСУ попала в окружение в Гродовке на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в ФРГ рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.

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