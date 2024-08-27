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Появились кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области «Ланцетом»

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ в Курской области «Ланцетом»

Министерство обороны России распространило видеоролик, на котором показан процесс уничтожения бронированной машины и грузового автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области.

По данным оборонного ведомства, технику обнаружили средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север». Машины украинской армии следовали по дороге. После подтверждения цели были уничтожены, подчеркнули в министерстве.

«В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось сильное возгорание военной техники противника», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ показало видео, на котором «Ланцет» уничтожил украинскую радиолокационную станцию СТ-68 ВСУ на территории Сумской области. По данным ведомства, войска группировки «Север» нашли станцию в лесу, после чего ее поразил барражирующий боеприпас, полет которого до цели контролировала воздушная разведка ВС РФ.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки.

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