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Подполковник ЛНР назвал причину перехода ВСУ к позиционным боям под Волчанском

Марочко: нехватка сил вынудила ВСУ перейти к позиционным боям под Волчанском

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к позиционным боям под Волчанском в Харьковской области из-за дефицита сил и средств. Об этом сообщил в эфире телеканала ОТР подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Волчанске, Липцах, то сейчас уже противник больше сосредоточился на позиционных таких действиях, оборонительных, поскольку резервы значительно подсократились, поскольку их перебрасывают на другое направление», — сказал он.

25 августа глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска продолжают теснить ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.

До этого военный эксперт Марочко рассказал, что украинские войска, несмотря на высокие потери, пытаются контратаковать под Волчанском. Он добавил, что ВСУ в районе данных населенных пунктов чаще всего действуют малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Также украинские военные стали чаще использовать наземные дроны.

Ранее командир расчета назвал приоритетную цель ВСУ в Харьковской области.

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