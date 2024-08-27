Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте генеральному инспектору немецкой армии

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте генеральному инспектору бундесвера Карстену Броеру. О телефонном разговоре он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что стороны обсудили усиление системы ПВО Украины на фоне ударов ВС России по энергетической инфраструктуре страны. Кроме того, Сырский поблагодарил Броера за поддержку Украины и ее армии.

Вечером 26 августа сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. Теперь она будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие.

Ранее в ФРГ рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.