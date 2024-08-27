Группировка украинских войск попала в окружение в Гродовке на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах республики.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались оказывать сопротивление в районе железнодорожной ветки у Гродовки. Собеседники агентства отметили, что украинская армия потеряла до взвода личного состава.

«Оперативная обстановка, сложившаяся в окрестностях Гродовки, привела к ее оперативному окружению», — добавили силовики ДНР.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск.

Вечером 26 августа сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. Теперь она будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие.

Ранее в ФРГ рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.