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Компания из США сообщила о готовности обслуживать полученные ВСУ F-16

Lockheed Martin предложила обслуживать переданные ВСУ F-16 в Польше

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главный операционный директор американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон предложил обслуживать переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 в сервисном центре компании в Польше. Об этом он сообщил в интервью порталу Defense One.

«В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион», — сказал Сент-Джон.

Директор добавил, что в планах компании согласовать данный процесс с правительством США. После этого, по словам Сент-Джона, корпорация будет следовать рекомендациям Вашингтона по части помощи Украине.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов.

21 августа пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в американском штате Аризона и в Дании. При этом он отметил, что ему «нечего сообщить» о возможности обучения военных на украинской территории.

Ранее российский генерал пригрозил уничтожением украинских истребителей F-16.

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