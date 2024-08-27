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В зоне СВО боец ВС РФ переделал беспилотник в подобие вертолета

RT: боец ВС РФ превратил беспилотник в подобие вертолета в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий с позывным «Буран» из 1430-го гвардейского полка Вооруженных сил (ВС) РФ превратил беспилотник в подобие вертолета в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом российский боец рассказал в беседе с RT.

Военный отметил, что в зоне выполнения боевых задач он делает металлофосфорные шашки. Температура их горения достигает 1000°C, а обычная вода не может их потушить. Также «Буран» занимается изготовлением ракет, которые можно запускать прямо с беспилотников.

«Ракета на коптер, которая превращает коптер в такое подобие вертолета. <...> Ракета позволяет приблизиться к цели, прикрытой РЭБ до границы закрытия РЭБ, произвести выстрел и осколками поразить, например, двигатель», — рассказал он.

Также «Буран» добавил, что в зоне СВО он вместе с сослуживцами организовал научно-исследовательский институт, в котором они изготавливают снаряды под конкретные цели.

До этого экипаж Т-80 построил «царь-мангал» с вентиляцией и походной койкой. Именно так российские военнослужащие назвали конструкцию дополнительной защиты для танка.

Ранее боец СВО рассказал, что «Баба-яга» может сделать с человеком.

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