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Британский аналитик назвал последствия массированных ударов ВС РФ по Украине

Меркурис: удары ВС РФ нанесли огромный ущерб энергетической системе Украины

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Sofiia Gatilova/Reuters

Массированные удары Вооруженных сил РФ сильно отражаются на энергетической системе Украины и ее военно-промышленном комплексе. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — сказал он.

Эксперт считает, что Украине придется пережить еще не одну атаку, подобную той, которая произошла накануне.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России ответом на ее масштабную атаку.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике наблюдаются перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а украинский лидер Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что предстоящая зима будет «самой сложной».

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