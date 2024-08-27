Британский аналитик назвал последствия массированных ударов ВС РФ по Украине

Массированные удары Вооруженных сил РФ сильно отражаются на энергетической системе Украины и ее военно-промышленном комплексе. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — сказал он.

Эксперт считает, что Украине придется пережить еще не одну атаку, подобную той, которая произошла накануне.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России ответом на ее масштабную атаку.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике наблюдаются перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а украинский лидер Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что предстоящая зима будет «самой сложной».