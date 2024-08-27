Российские военнослужащие отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Нехотеевка, расположенный в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

«У ВСУ потери до 20 единиц личного состава», — говорится в сообщении.

Также, по информации канала, в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шебекино» не было никаких боев. Журналисты сообщили, что на участке расположена группировка Вооруженных сил (ВС) РФ, которая заходила в Волчанск.

На текущий момент линия боевого соприкосновения отодвинута на юг, отметил SHOT.

До этого Telegram-канал сообщал, что у Нехотеевки украинские войска вступили в бой с пограничниками России. По предварительной информации, противник имел восемь бронемашин и до 60 солдат.

Накануне херсонское подполье сообщило, что группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку ВСУ захватить плацдармы на левом берегу Днепра. На стороне украинских войск были замечены иностранные наемники из Польши, США и стран Латинской Америки.

Ранее Марочко рассказал о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Макеевки в ЛНР.