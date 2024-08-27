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ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

МО РФ: ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS с помощью «Искандера-М» в Сумской области

Российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на кадрах объективного контроля можно увидеть взрывы, детонацию боекомплекта и пожар на месте уничтоженной позиции РСЗО HIMARS.

До этого командующий украинскими воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявлял, что российская армия нанесла по Украине «крупнейший удар» ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

По его словам, в ночь на понедельник (26 августа) Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору. Применялись ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты «Искандер», и ударные беспилотники.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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Операция на Украине
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