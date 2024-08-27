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Авиацию Польши второй день подряд поднимают в небо из-за действий РФ

Польша второй день подряд поднимает в небо авиацию из-за активности ВС РФ

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Tarasov/Global Look Press via ZUMA Press

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо второй день подряд из-за активности ВКС РФ на Украине. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

В оперативном командовании ВС Польши предупредили, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с работой польской и союзной военной авиации.

Там добавили, что в связи с активностью российской дальней авиации на Украине «были начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства».

Накануне Польша уже поднимала авиацию в небо. Это было связано с действиями ВС РФ на западе Украины. Тогда в оперативном командовании сообщили, что на территорию Польши со стороны Украины залетел беспилотник.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. В минобороны Украины пообещали ответить на нее.

Ранее в Польше заявили о возможности стать лидером восточного фланга ЕС.

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