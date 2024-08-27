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В ВСУ назвали свои главные слабости

NYT: ВСУ уступают России в вооружении и численности

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военные ВСУ, которые находятся на востоке страны в самых горячих точках, назвали свои главные слабые места. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По словам украинских военных, одними из слабых мест ВСУ являются недостаток вооружений и малая численность личного состава. Вместе с тем ВС РФ продолжают непрекращающиеся воздушные бомбардировки, и это оказывает решающее влияние на ход боевых действий.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные не позволили ВСУ продвинуться в Курской области.

Российские военные заняли оборону в здании исправительной колонии № 11. Гражданский персонал и заключенные ИК были заранее эвакуированы. Бойцы ВС РФ превратили колонию в настоящую крепость, заняв оборону вокруг нее и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и удерживали позиции в течение нескольких дней.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня

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