Власти ограничили въезд в село Вязовое в Белгородской области

Доступ к селу Вязовое в Белгородской области ограничивается с 27 августа из-за сложной обстановки на границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня вводим тот же режим, который действует в селе Колотиловка. Ограничиваем въезд, формируем списки на единоразовую выплату в 15 тысяч рублей», — сказал глава области.

Он добавил, что 28 августа власти региона рассмотрят вопрос об отселении сел Дроновка, Пороз и Старый Хутор. Порядок отселения и перечисления выплат определят специальные комиссии, которые начнут работу через неделю.

До этого сообщалось, что в этом году на финансирование медицинской помощи Белгородской и Курской областям может быть дополнительно выделено свыше 1,1 млрд рублей. Из них территориальному фонду Белгородской области потребуется 493,5 млн рублей, Курской — 673 млн.

Ранее Гладков отчитал глав районов за бездействие после удара ВСУ по поселку Ракитное.