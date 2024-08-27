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В Бразилии, Индонезии и ЮАР назвали одну из причин затягивания конфликта на Украине

Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что украинский кризис подогревается ВПК

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Бразилии, Индонезии и ЮАР полагают, что затягивание российско-украинского конфликта помимо прочего вызвано тем, что за ним стоят определенные военно-промышленные комплексы. Об этом рассказал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам четвертого раунда «челночной дипломатии» спецпредставителя по украинскому кризису, сообщает РИА Новости.

«Все стороны считают, что причина затягивания кризиса касается не только России и Украины, на деле конфликтом манипулируют некоторые военно-промышленные комплексы», — пояснил Ли Хуэй.

Китайский дипломат посетил Бразилию, Индонезию и ЮАР в период с 28 июля по 7 августа.

До этого газета Financial Times писала, что Киев операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области пересек красную линию Вашингтона. Главным опасением нынешней американской администрации является начало ядерной войны с РФ, поэтому она сделала своей целью ее избежать.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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