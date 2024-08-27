Власти Польши не могут назвать даже примерную численность наемников из страны, воюющих на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя польского МИД, пожелавшего сохранить анонимность.

Собеседник агентства отметил, что законодательство Польши допускает службу гражданина страны в иностранной армии или ином иностранном военизированном формировании. По его словам, для этого нужно получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих — согласие министра национальной обороны.

Кроме того, по словам представителя МИД Польши, нужно соответствовать ряду других требований. В их числе отсутствие судимости, а также налоговых и других задолженностей. Кроме того, нельзя являться действующим военнослужащим.

До этого командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Настроение» заявлял, что в рядах уничтоженной российскими десантниками диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась высадиться на Кинбурнской косе, были граждане Польши.

26 августа в херсонском подполье заявляли, что группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку ВСУ силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра.

Ранее стало известно о взятии в плен в Курской области иностранных наемников ВСУ.