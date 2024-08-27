В Раде назвали причину отступления ВСУ

Несмотря на достаточное восстановление ресурсов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают все более стремительными темпами из-за немотивированности и плохой подготовки бойцов. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.

«Отступаем мы быстрее, чем раньше. Почему? Ответ очень простой — недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня вступают в ВСУ, на которых возлагаются задачи», — сказал политик.

Рахманин добавил, что у командования украинской армии нет других вариантов, кроме как сокращать систему подготовки бойцов, чтобы «затыкать дыру».

26 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) наиболее сложным для украинских войск.

Украинский лидер также отметил, что на Покровском направлении больше всего российских штурмов. Кроме того, среди сложных направлений Зеленский перечислил Времевское, Торецкое и Кураховское.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что утрата Покровска обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба.

Ранее Украина призвала эвакуироваться жителей трех населенных пунктов Донбасса.