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Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе

МО показало видео уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе

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Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры, полученные с разведывательного беспилотника, которые запечатлели отражение десантниками группировки войск «Днепр» попытки высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа 2024 года.

В ведомстве сообщили, что противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ предотвратили высадку украинских диверсантов на побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более десяти военнослужащих ВСУ.

Как уточнили в Минобороны, рано утром 9 августа десантники с помощью воздушной разведки заметили украинские катера с личным составом, которые двигались к Кинбурнской косе из Очакова.

На опубликованных кадрах видно, что во время высадки противник с помощью подрыва управляемого боевого катера разминировал небольшой участок берега. Первая группа ВСУ была уничтожена пуском управляемой ракеты, после чего десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали оставшийся состав диверсионно-разведывательной группы в ходе стрелкового боя.

В первой половине августа ВСУ предприняли несколько попыток высадки десанта на быстроходных катерах, сначала на Тендровской, а затем на Кинбурнской косе, но понесли потери и были вынуждены отступить под давлением российских войск.

Позднее херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщил, что эти попытки стоили ВСУ «двух десятков подготовленных диверсантов».

Ранее в подполье заявили об отказе наемников слушать команды Киева и пересекать Днепр.

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