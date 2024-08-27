Второй раз за ночь на всей Украине объявили тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь 27 августа объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, тревога по всей стране звучит с 5.14 мск.

Ночью и утром 26 августа российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетике Украины. По всей стране наблюдались перебои со светом и водой, была нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Отмечалось, что во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а украинский лидер Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Киеве.