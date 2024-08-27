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Российские военные уничтожили французскую САУ Caesar в зоне СВО

Операторы FPV-дронов ВС России уничтожили под Угледаром французскую САУ Caesar

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Reuters

Операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства на угледарском участке специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что операторы FPV-дронов морской пехоты круглосуточно ведут охоту за целями противника на расстоянии до 20 километров за линией боевого соприкосновения. Они «научились уверенно маневрировать между деревьями и с ювелирной точностью залетать в блиндажи».

«Залетали и в форточки, и в открытые багажники, и в десантный люк боевой машины. Птичку с боеприпасом до 140-150 километров в час можно разогнать. То есть на машине, если машина без РЭБ, от него не уедешь, можно спокойно догнать»,— заявил оператор FPV-дронов с позывным «Байкал».

23 августа сообщалось, что российские операторы FPV-дронов в Часове Яре интенсивно применяют тактику уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушных боях.

20 августа военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что российские войска начали применять в Курской области новый FPV-дрон, устойчивый ко всем видам оружия радиоэлектронной борьбы.

В конце июля в зоне спецоперации был замечен новый российский беспилотник «Гербера». Отмечалось, что беспилотник является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве. «Гербера» используется для разведки и наблюдения. Также этот дрон может выступать ложной целью.

Ранее российский военный рассказал, как изменилась СВО за два года.

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Операция на Украине
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