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Российский Ми-28НМ ударил по живой силе ВСУ в Курской области

МО РФ: российский Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

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Минобороны РФ

Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Согласно докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

26 августа экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Зеленский назвал цель нападения ВСУ на Курскую область.

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Операция на Украине
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