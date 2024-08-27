Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает украинский официальный ресурс оповещения населения.

Воздушная тревога объявлялась и отменялась в течение ночи в различных областях Украины. В 03:18 мск тревога была объявлена на всей территории страны.

До этого сообщалось, что на фоне воздушной тревоги взрывы произошли в Киеве, Харькове, Херсоне и Кривом Роге.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС.

Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.

Ранее в Васильковском районе Киевской области произошла серия взрывов.