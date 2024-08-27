ВС Мали ликвидировали известного полевого командира террористов

Вооруженные силы Мали уничтожили полевого командира террористов Муслима Абу Хамзу в результате ударов с беспилотников в районе населенного пункта Тинзауатен, расположенного на северо-востоке страны, близ границы с Алжиром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал

AES info.

Также были ликвидированы пятеро его боевиков. Муслим Абу Хамза является родственником Шафги Аг Бохады, активиста экстремистской группировки «Ансар ад-Дин», которая является частью «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ).

По мнению AES info, устранение Абу Хамзы стало серьезным ударом по террористической активности в регионе. Ранее генштаб армии Мали сообщил о проведении серии атак на скопления боевиков и их транспортные средства в Тинзауатене, в результате чего было уничтожено около 20 вооруженных террористов.

Ситуация на северо-востоке Мали остается крайне напряженной. С 25 по 27 июля боевики различных экстремистских группировок атаковали подразделения вооруженных сил страны, что привело к значительным потерям.

Ранее в Кот-д'Ивуаре заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков.