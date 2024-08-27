Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС Мали ликвидировали известного полевого командира террористов

На северо-востоке Мали ликвидировали полевого командира Муслима Абу Хамзу

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Мали уничтожили полевого командира террористов Муслима Абу Хамзу в результате ударов с беспилотников в районе населенного пункта Тинзауатен, расположенного на северо-востоке страны, близ границы с Алжиром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал
AES info.

Также были ликвидированы пятеро его боевиков. Муслим Абу Хамза является родственником Шафги Аг Бохады, активиста экстремистской группировки «Ансар ад-Дин», которая является частью «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ).

По мнению AES info, устранение Абу Хамзы стало серьезным ударом по террористической активности в регионе. Ранее генштаб армии Мали сообщил о проведении серии атак на скопления боевиков и их транспортные средства в Тинзауатене, в результате чего было уничтожено около 20 вооруженных террористов.

Ситуация на северо-востоке Мали остается крайне напряженной. С 25 по 27 июля боевики различных экстремистских группировок атаковали подразделения вооруженных сил страны, что привело к значительным потерям.

Ранее в Кот-д'Ивуаре заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами