В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава области подчеркнул, что местным жителям, которые находятся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил он.

Сигнал ракетной опасности запущен второй раз с начала суток.

26 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее над Курской областью сбили четыре ракеты «Точка-У».