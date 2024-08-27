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На Украине сообщили о взрывах в Киеве

«Страна»: в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе

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Reuters

Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС.

Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Васильковском районе Киевской области произошла серия взрывов.

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Операция на Украине
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