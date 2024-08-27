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Пентагон отказался раскрыть, какие советы дает Киеву относительно атаки на Курскую область

Пентагон не раскрыл советы Киеву относительно атаки на Курскую область

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Andrew Harnik/AP

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть, какие рекомендации американские военные дают Киеву в связи с масштабной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России. Об этом пишет ТАСС.

«В конечном итоге Украине решать, как проводить свои операции. Я не буду обсуждать планирование или наши советы по этому поводу, так как это их решение», — заявил он на брифинге для журналистов, стенограмма которого была опубликована в понедельник американским военным ведомством.

Райдер ответил на вопрос о рекомендациях Пентагона для Украины в контексте этой атаки.

«Как вы слышали, президент Украины Владимир Зеленский упоминал о работе над созданием буферной зоны», — добавил пресс-секретарь. Он отметил, что Вашингтон поддерживает контакт с Киевом, чтобы «лучше понять, что это подразумевает». По его мнению, это «включает определенные требования».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Белый дом подтвердил, что обсуждал с Киевом удары вглубь РФ американским оружием.

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