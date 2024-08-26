Американский наемник рассказал в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах украинских войск.

«Нас просили пойти в Курск, в курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — сказал наемник, чье лицо было скрыто маской.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «чрезмерно растянуты». Свое участие в нападении на Курскую область он мотивировал борьбой «с авторитаризмом не только на Украине, но и в России».

До этого стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) FOG воюют в рядах ВСУ в Курской области. Информация об этом появилась после того, как ЧВК опубликовала фото с наемниками в социальных сетях.

Позднее сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин отметил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен.

Ранее в Курской области уничтожили бойцов американской ЧВК.