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Украинский генерал заявил о массированном ударе российской армии

Командующий ВВС Украины Олещук: РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами

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РИА Новости

Российская армия нанесла по Украине крупнейший удар ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий украинскими воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на понедельник Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору. Во время атаки применялись ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты «Искандер», и ударные беспилотники.

В общей сложности, удар был нанесен 127 ракетами и 109 дронами.

До этого Киевская городская государственная администрация заявила, что в столице наблюдаются проблемы с водоснабжением и работой электротранспорта.

Ночью и утром 26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света.

Ранее на Украине заявили, что предстоящая зима будет «самой сложной».

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