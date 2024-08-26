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В Минобороны Украины заявили о хищениях гумпомощи для ВСУ

Минобороны Украины выявило хищения гуманитарной помощи для ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Гуманитарная помощь на 170 миллионов гривен, которую ввезли в Украину для нужд Вооруженных сил страны, пропала в неизвестном направлении. Об этом написало Минобороны Украины в своем Telegram-канале.

По результатам аудита, проведенного вместе с таможней, выявлены потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 миллиона гривен, говорится в сообщении.

По данным Гостаможслужбы, для нужд ВСУ через таможенный контроль прошли: 424 единицы транспортных средств, 476,23 тонн товаров разных наименований без указания стоимости, 6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.

Однако в оборонном ведомстве «затруднились подтвердить» факт получения всего этого. МО Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой проверить отдельных должностных лиц насчет незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением.

В конце июля гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун заявила во время брифинга, что гуманитарный план для этой страны на 2023 год, подразумевающий сумму $3,9 млрд на данный момент профинансирован только на 30%.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее США отчитались о помощи Украине и НАТО.

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