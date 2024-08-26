Над Курской областью сбили четыре ракеты «Точка-У»

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что около 21:45 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны четыре ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью.

До этого в Курской области пиротехники МЧС нашли и обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У», запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также они проверили и очистили от взрывоопасных предметов пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Ранее российский вертолет уничтожил технику ВСУ в Курской области.