Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сырский заявил о тяжелом положении ВСУ в ДНР

Сырский доложил Зеленскому о тяжелом положении на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелом положении украинской армии на Покровском направлении в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«О Покровском направлении – наиболее тяжелое, больше всего российских штурмов, также Времовское направление, Торецкий, Кураховский. Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата, командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы», — сказал Сырский.

Вечером 26 августа сообщалось, что Сырский провел разговор с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, во время которого они обсудили ситуацию на фронте.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. Принудительная эвакуация детей вместе с родителями и опекунами теперь будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие.

Ранее в Германии рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами