Сырский заявил о тяжелом положении ВСУ в ДНР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелом положении украинской армии на Покровском направлении в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«О Покровском направлении – наиболее тяжелое, больше всего российских штурмов, также Времовское направление, Торецкий, Кураховский. Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата, командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы», — сказал Сырский.

Вечером 26 августа сообщалось, что Сырский провел разговор с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, во время которого они обсудили ситуацию на фронте.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. Принудительная эвакуация детей вместе с родителями и опекунами теперь будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие.

Ранее в Германии рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.