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ЕС обсудит поставки систем ПВО Киеву на этой неделе

Боррель: ЕС обсудит поставки систем ПВО Киеву 29-30 августа

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза будут обсуждать поставки новых средств ПВО Киеву на неформальной встрече в Брюсселе 29-30 августа. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что Россия снова нанесла массированные удары по украинской инфраструктуре, в том числе по гидроэлектростанциям, и что Украине необходимо немедленно предоставить системы противовоздушной обороны. Он также призвал к полной отмене ограничений на применение западного оружия против РФ.

Боррель отметил, что обсудит этот вопрос с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг.

До этого в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет вооружений. В него войдут ракеты для средств противовоздушной обороны, противодроновое и противотанковое оружие, снаряды. Также президент США Джо Байден в очередной раз пообещал непоколебимую поддержку народу Украины.

Ранее высказывания Зеленского об усилении ПВО сочли «актерским трепом».

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