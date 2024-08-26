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Экс-сотрудник МИ-6 рассказал об опасной пропаганде Запада о ВСУ

Крук: западные СМИ распространяют опасную пропаганду о ВСУ в Курской области

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Thomas Peter/Reuters

На Западе распространяется все больше опасной и недостоверной пропаганды в связи с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник МИ-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он заявил, что сообщения западных СМИ об Украине являются «наглой ложью». По его словам, эта информация направлена на создание определенной повестки, когда реальная ситуация «довольно мрачная». Крук считает, что иллюзия, которую пытаются создать на Западе, представляет большую опасность, так как полностью оторвана от реальности.

Крук добавил, что ситуация в Курской области демонстрирует гражданам России, что украинский конфликт является не просто прокси-войной. По его мнению, это показывает россиянам, что западные страны хотят нанести поражение РФ.

До этого издание Financial Times писало, что Киев операцией Вооруженных сил Украины в Курской области пересекло красную линию Вашингтона.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Госдуме анонсировали продолжение «‎ударов возмездия» по Украине.

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