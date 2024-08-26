Глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея, и мировое соглашение о нераспространении такого вооружения находится под угрозой. Об этом глава МАГАТЭ заявил в беседе с Financial Times (FT).

«Не думаю, что в 1990-х годах вы бы услышали, как важные страны говорят: «Ну, почему бы нам тоже не обзавестись ядерным оружием?» — заявил Гросси.

По его словам, в настоящее время все больше стран хотят обзавестись собственным ядерным вооружением и начинают публично предлагать пересмотреть условия договора о его нераспространении.

По мнению Гросси, на изменение отношения к ситуации повлияли конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также опасения государств по поводу возможного распада оборонных альянсов.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты могут продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.

Ранее Гросси заявил, что принципы безопасности ЗАЭС могут применяться к Курской АЭС.