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Израиль объявил об обнаружении склада оружия в детской комнате

ЦАХАЛ: в детской комнате в секторе Газа найден склад с оружием и боеприпасами

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Hatem Khaled/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об обнаружении большого количества оружия в детской комнате одной из жилых квартир в секторе Газа. Об этом пресс-служба армии сообщила в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что при обыске в районе Дейр аль-Балах военнослужащие 202-го батальона Армии обороны Израиля обнаружили «боеприпасы, противотанковые ракеты, военные жилеты и ножи, хранящиеся рядом с детской кроваткой в детской комнате жилой квартиры».

Кроме того, отмечается, что солдаты 603-го батальона ЦАХАЛ обнаружили и демонтировали подземный туннель ХАМАС длиной около 700 метров. А войска седьмой израильской бригады в результате воздушных операций на юге сектора Газа за две последних недели «поразили более 100 террористических объектов».

В ночь на 26 августа сообщалось, что выпущенная из Газы ракета упала в центральной части Израиля. Накануне представитель ХАМАС Усама Хамдан опроверг слухи о возможном скором соглашении о прекращении огня.

Ранее стало известно число гуманитарных миссий, которые Израиль не пустил в Газу за август.

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