Украина планирует подготовить за рубежом две бригады ВСУ из уехавших сограждан

Генштаб Вооруженных сил Украины приступил к формированию бригад из граждан страны, проживающих за рубежом. Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages.

В публикации отмечается, что соответствующее распоряжение было дано президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что в результате будут созданы минимум две механизированные бригады. Набор рядового состава, предположительно, будет вестись через украинские дипломатические учреждения, а командный состав — набираться из офицеров, находящихся на Украине. Для подготовки запланировано использовать западные военные полигоны.

10 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что на территории его страны в интересах ВСУ началась подготовка добровольцев из проживающих в стране украинцев. По словам Сикорского, в Польше насчитывается около миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже записались на военную службу. Польша намеревалась финансировать подготовку украинских подразделений за свой счет.

Ранее сообщалось, что для украинцев-уклонистов придумали новые ограничения.