В Госдуме анонсировали продолжение «‎ударов возмездия» по Украине

Массированная атака Вооруженных сил России на объекты энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины — ответ на операцию противника в Курской области. Об этом в беседе с Life заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, удары по объектам на территории Украины продолжатся.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике наблюдаются перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а украинский лидер Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о применении ВКС РФ новой тактики ударов по Украине.