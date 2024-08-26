В США заявили об устаревании ядерного арсенала страны

Арсенал ядерных ракет армии Соединенных Штатов, а также сопутствующая инфраструктура сильно устарели и требуют обновления. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон оценивает затраты на модернизацию сотен пусковых шахт для ракет с ядерными боеголовками в $141 млрд. Также отмечается, что замена межконтинентальных баллистических ракет предусмотрена в рамках программы производства МБР Sentinel.

В статье говорится, что недавние заявления представителей американских вооруженных сил и их подрядчиков указывают на то, что усилия по продлению срока службы ядерного арсенала достигли своего предела. Ожидаемый 10-летний срок эксплуатации ракет, размещенных более чем в 450 пусковых шахтах, истек несколько десятилетий назад. Подземные шахты требуют установки тысяч миль новых оптоволоконных кабелей, а командные центры, управляющие ракетами, нуждаются в реконструкции.

Как подчеркивает WSJ со ссылкой на источники из ВВС США, время, необходимое для техобслуживания, увеличилось с двух-трех часов до шести, а приобретение необходимых запчастей стало значительно сложнее. Кроме того, чиновники признают, что некоторые пусковые шахты могут оказаться непригодными для восстановления и потребуют строительства заново.

До этого журнал The National Interest писал, что ядерный арсенал США нуждается в модернизации до уровня России и Китая.

Ранее в Белом доме прокомментировали новую ядерную стратегию США.