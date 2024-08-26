Польша передала Украине более тысячи единиц различной военной техники

За время проведения специальной военной операции (СВО) Польша поставила Украине более 1 тысячи единиц различной военной техники — танков, самолетов, бронетранспортеров (БТР) и самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом после завершения визита в Киев сообщил польский президент Анджей Дуда, передает ТАСС.

«Если мы примем во внимание только боевые машины, тяжелое вооружение, то коротко говоря, мы дали свыше одной тысячи единиц тяжелого вооружения», — сказал глава государства.

В частности, по его словам, поляки поставили ВСУ почти 400 танков.

Дуда отметил, что среди техники, предоставленной Киеву, были танки Т-72, РТ-91 Twardy, «Леопарды», БТР различного типа, боевые машины пехоты (БМП) Rosomak и САУ Krab производства Польши, а также по десять истребителей МиГ-29 и вертолетов.

Накануне Дуда заявил, что Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, что приравнивается к сумме около 100 млрд злотых (более $26 млрд).

24 августа польский президент признал, что поставляемые Варшавой Киеву танки PT-91 Twardy участвуют в нападении ВСУ на Курскую область.

Ранее в Европарламенте высказались об оборонной промышленности Польши.