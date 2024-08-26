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Село в Запорожской области попало под обстрел кассетными боеприпасами ВСУ

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Запорожской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Село Ивановка в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области попало под обстрел кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

«Горит парковая зона. Потушить пожар не представляется возможным из-за угрозы повторного обстрела. Приходит большое количество сообщений от местных жителей об обнаружении субснарядов», — говорится в сообщении.

Также в администрации добавили, что украинские военные обстреляли территорию племзавода «Степной». В результате попадания снаряда, по информации властей, был поврежден газопровод.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Льгов Курской области. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

14 августа Организация Объединенных Наций заявила, что выступает против использования кассетных снарядов в любой точке мира.

Ранее в подполье заявили об ударе по центру комплектации мобилизованных ВСУ.

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