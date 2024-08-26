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Гособвинение назвало сумму ущерба, причиненного полковником ВСУ Храпачом

ТАСС: полковника ВСУ Храпача обвиняют в причинении ущерба на 4,6 млн рублей

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Shutterstock

В России гособвинение назвало сумму материального ущерба, причиненного полковником Вооруженных сил Украины Дмитрием Храпачом, чье дело сейчас заочно рассматривается Вторым Западным окружным военным судом. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания гособвинитель заявил, что «общий причиненный имущественный ущерб составил 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля». Кроме того, действия Храпача привели к иным тяжким последствиям.

Согласно материалам дела, оглашенным в ходе судебного заседания, полковник ВСУ Дмитрий Храпач отдавал заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. Его обвиняют в совершении четырех терактов с целью дестабилизации органов государственной власти.

Год назад Верховный суд ДНР признал Храпача виновным в обстреле Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня. Тогда его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

26 августа сообщалось, что генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед подал в Верховный суд республики ходатайство о признании экстремистского формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», а также его подразделений, которые участвуют в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, террористической организацией. Данное заявление было сделано по рекомендации Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Ранее в Омске задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной.

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