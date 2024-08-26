В подполье заявили о срыве попыток ВСУ занять плацдармы на левобережье Днепра

Группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку ВСУ силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на херсонское подполье.

По его словам, командирование ОТГ «Херсон» в целях получения медийного эффекта спланировало десантную операцию с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра. Операция планировалась на 24 августа — в день независимости Украины. Силы действующего сопротивления при помощью артиллерии группировки «Днепр» вскрыли скопления плавсредств ВСУ в Херсоне.

26 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по газокомпрессорным станциям, расположенным в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины.

Также в Минобороны РФ добавили, что российские военные ударили по электроподстанциям в девяти регионах Украины. По информации ведомства, они располагались в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Ранее Владимир Зеленский запланировал совещание после массированной атаки ВС РФ.