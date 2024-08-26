Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили о срыве попыток ВСУ занять плацдармы на левобережье Днепра

РИА Новости: удары РФ сорвали попытку ВСУ занять плацдармы на левобережье Днепра

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку ВСУ силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на херсонское подполье.

По его словам, командирование ОТГ «Херсон» в целях получения медийного эффекта спланировало десантную операцию с целью захвата двух плацдармов на правом берегу Днепра. Операция планировалась на 24 августа — в день независимости Украины. Силы действующего сопротивления при помощью артиллерии группировки «Днепр» вскрыли скопления плавсредств ВСУ в Херсоне.

26 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по газокомпрессорным станциям, расположенным в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины.

Также в Минобороны РФ добавили, что российские военные ударили по электроподстанциям в девяти регионах Украины. По информации ведомства, они располагались в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Ранее Владимир Зеленский запланировал совещание после массированной атаки ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами